Gol annullato Atalanta, dubbi sulla decisione dell’arbitro dopo il consulto al Var [FOTOSEQUENZA E VIDEO]

Grande spettacolo nei primi 45 minuti della partita di campionato tra Atlanta e Sassuolo, il recupero del 25esimo turno. Inizio sprint per la squadra di Gasperini, vantaggio dopo appena 16 minuti con la rete di Djimsiti. Qualche minuto dopo è giallo per un gol annullato al Pupu Gomez. L’arbitro viene richiamato al Var per un tocco di mano di Gosens. Ma c’è più di qualche dubbio, in primo luogo perchè il tocco è stato ravvicinato, ma anche perchè il contatto sembra con la guancia e non con la mano. In basso il video, in alto la FOTOSEQUENZA.