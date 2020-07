Gol Cristiano Ronaldo, eccola la “prima” del portoghese in Italia su punizione [VIDEO e FOTO]

Gol Cristiano Ronaldo – La attendevano in tanti, da tanto. Ci si chiedeva perché Ronaldo alla Juve non riuscisse a segnare su punizione. Anzi, perché non riuscisse ad andarci neanche vicino. Lo faceva al Manchester United, lo faceva al Real Madrid, lo fa in Nazionale. In Italia niente, eppure spesso è lui a tirare i piazzati. Ma oggi, finalmente, dopo due anni, è arrivato anche il primo gol su punizione in Serie A. E non è un gol banale. Il tiro è dal limite, la posizione non è semplice, ma CR7 scavalca alla grande la barriera e angola nell’incrocio, dove Sirigu non arriva. In alto qualche FOTO della sfida, di seguito il VIDEO.