Gol Floccari, che meraviglia: rete pazzesca dell’attaccante contro il Milan [FOTO e VIDEO]

GOL FLOCCARI – Mamma mia che gol. Grande primo tempo della Spal nel match del campionato di Serie A contro il Milan, la squadra di Pioli stava attraversando un buon momento, ma oggi è veramente in difficoltà. Dopo pochi minuti i padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Valoti, poi l’infortunio di Castillejo. Al 30′ il gol del mercoledì, Floccari da lontano beffa Donnarumma con un tiro da lontano. In basso il video, in alto la FOTOGALLERY del gol.