Gol Fofana, clamoroso alla Dacia Arena: l’Udinese batte la Juve, si salva e rimanda la festa Scudetto [VIDEO]

Gol Fofana – Un gol thriller, per un finale thriller. E il risultato non può che essere sorprendente. La Juventus, dopo il pari di ieri dell’Inter, aveva la possibilità di chiudere già oggi la pratica Scudetto, battendo alla Dacia Arena l’Udinese. La vittoria dei bianconeri è arrivata, ma di quelli friulani. E’ Fofana l’eroe di giornata, che con la sua rete mette probabilmente in salvo i ragazzi di Gotti. Dopo uno scontro tra due suoi compagni, che rimangono a terra (ma l’arbitro lascia il vantaggio), il rapido centrocampista scappa via ai difensori avversari, salta De Ligt e batte Szczesny. In basso il VIDEO del gol, in alto la FOTOGALLERY del match.

Excellent solo goal fofana Udinese vs Juventus 2-1 new pic.twitter.com/kUApbXQWcW — Fightgame (@futurefights360) July 23, 2020