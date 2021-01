Gracia de Torres è una bellissima modella, si è messa in mostra in Italia anche come ex naufraga, è stata infatti una concorrente dell’Isola dei Famosi. Il suo profilo Instagram è sempre più seguito, i follower sono 483mila e hanno avuto modo di apprezzare la bellezza della spagnola. E’ legata sentimentalmente con Daniele Sandri, come dimostrano gli scatti pubblicati sui social.

Gracia De Torres senza freni con il fidanzato

Le ultime foto con il fidanzato sono state veramente sexy. I due sono al mare, lei è come al solito bellissima con un costume che mette in evidenza le forme. Daniele non riesce a resistere tra baci e morsi all’altezza del seno. Tantissimi i like ed i commenti, la coppia è sempre più seguita ed apprezzata. Infine un’altra foto, i fidanzati si sono ripresi in una posa sexy. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.