Gracia de Torres, l’ombra sul muro: si vede il corpo completamente nudo per una nobile causa [FOTO]

Gracia de Torres è una conduttrice televisiva, è diventata famosa in Italia anche per aver partecipato all’edizione de ‘L’Isola dei Famosi’. Si è sposata, nel 2018, in Andalusia con il fidanzato Daniele Sandri. Sui profili social ha deciso di affrontare l’argomento della violenza sulle donne: “Il giorno contro la violenza sulle donne, tutti si mettono una foto in sostegno, ma siete solo ipocriti. Perché continuate a maltrattare a bullizzare e a NON LASCIARE ESSERE LIBERE alle donne. Io in tanto continuo a fare quello che voglio . Poi mi insultate , giudicate o mancate al rispetto . PIÙ LO FARÒ. Perché io SONO LIBERA. Di essere come voglio . E a chi non piace UNFOLLOW ME !!!”. A corredo ha pubblicato una foto con un’ombra sul muro, si vede il corpo completamente nudo. In alto la FOTOGALLERY.