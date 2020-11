Dayane Mello è un’assoluta protagonista dell’edizione del Grande Fratello Vip. La modella ha ammesso di essere andata a letto con Stefano Bettarini: “è stata solo una scopata”, la confessione durante l’ultima puntata. La brasiliana ha svelato altri retroscena durante una chiacchierata con gli altri concorrenti.

“Sapete perché sono incazzata con quello? Io ero a L’Isola dei Famosi e lui fin da subito mi è piaciuto. Dopo che sono stata eliminata abbiamo passato del tempo in piscina insieme. Vedo dei movimenti strani col telefono. Poi mi ha portata a passeggiare al mare. Aveva tutto pianificato con i paparazzi. Aveva studiato tutto. Quella notte lui è venuto nella mia camera di nascosto, non poteva entrare nessuno. In quella notte l’abbiamo fatto, poi avevo l’aereo il giorno dopo. Arrivo in Italia e mi ritrovo sulla copertina di Chi. Apro e vedo le foto dei paparazzi e quelle personali che ci eravamo fatte in piscina. Mi sono sentita presa in giro”.

“Prima di partire per L’Isola dei Famosi avevo uno scopamico, un giocatore di basket. Era un amico con cui andavo anche a letto, ma non sempre. Era un giocatore americano, stava firmando con una squadra importante. Il giorno del mio compleanno prende il tavolo in una discoteca, ci siamo baciati e tutto. Una ragazza fa un video, una storia e lo manda a Bettarini. Lui era nero, incavolatissimo mi diceva ‘perché tu, perché questo, quest’altro come ti permetti’. Ho provato a calmarlo ma niente”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini di Dayane Mello.