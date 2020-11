Grandissimo successo per il Grande Fratello Vip, il reality è sempre più seguito dai telespettatori, per questo motivo il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato che il programma continuerà fino al mese di febbraio. Nel frattempo arrivano nuove indiscrezioni sui prossimi concorrenti, dovrebbero essere ben 10 i futuri partecipanti. “Sono previsti dieci nuovi ingressi a dicembre. Cinque uomini e cinque donne che arrivano dai mondi più disparati, c’è chi arriva dallo sport, chi dall’intrattenimento televisivo, chi dai social e chi, anche, da Temptation Island”, ha spiegato il conduttore a Casa Chi. Lo sportivo dovrebbe essere Andrea Iannone, pilota della MotoGp ma che non potrà scendere in pista per una squalifica di 4 anni. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Boateng scatenato: balla il moonwalk con Diletta Leotta [FOTO]