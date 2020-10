Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco e Dayane Mello regalano spettacolo in piscina [FOTO]

Il Grande Fratello Vip continua ad essere sempre molto seguito dagli appassionati, cresce sempre di più l’attesa per la nuova puntata. Durante il collegamento di Pomeriggio 5, Adua Del Vesco è stata ripresa in piscina in compagnia di Dayane Mello. Gli autori hanno messo a disposizione dei concorrenti una macchina fotografica, il lato B è stato messo in bella mostra. La ragazza è stata tirata in ballo anche per la finta relazione con Gabriel Garko, adesso non ha più intenzione di parlarne e di concentrarsi sul gioco. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le sexy immagini in piscina di Adua.