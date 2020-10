Nuovo colpo di scena all’interno del Grande Fratello Vip: Rosalinda Cannavò, chiamata fino a qualche giorno fa Adua Del Vesco, potrebbe essere incinta. “Se il mio compagno mi chiedesse di fare un bambino, io non ci penserei due volte a dirgli di sì”, aveva dichiarato qualche giorno fa. La concorrente adesso avrebbe un ritardo di qualche giorno e per togliersi ogni dubbio vorrebbe effettuare un test di gravidanza. “Sarai incinta”, ha detto l’amica Dayane Mello. Fuori dalla Casa, l’attrice ha una relazione con Giuliano Condorelli, adesso si attende la verifica. In alto la FOTOGALLERY di Adua.