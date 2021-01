Andrea Zenga è il figlio di Walter ed è uno degli ultimi concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello Vip. Si è confermato un grande latin lover, il feeling con Dayane Mello è sempre più evidente. Il programma è sempre più seguito, nelle ultime settimane ha fatto registrare ascolti veramente interessanti e proseguirà fino al mese di febbraio.

Le rivelazioni di Andrea Zenga su Walter

Andrea Zenga ha parlato anche di Walter, rivelazioni sulla vita privata che hanno portato più di qualche reazione. “Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato: c’è stata mia mamma, c’è stato mio fratello. Secondo me non è un obbligo essere padri, è un volere: se questo volere non c’è stato io non posso fargliene una colpa. Io mi reputo molto fortunato a essere cresciuto con mia mamma, devo la mia vita a lei”.

Infine conclude: “Secondo me deve essere il padre a fare il primo passo: perchè dovremmo essere io e mio fratello ad andare a cercare una persona che nei momenti importanti non c’è stata? Non ho mai sentito il bisogno di andare a cercarlo, non mi manca niente”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Andrea Zenga.