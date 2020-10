Grande Fratello Vip, arriva il bacio di Elisabetta Gregoraci! [FOTO]

Elisabetta Gregoraci è sicuramente un’assoluta protagonista del Grande Fratello Vip. C’è grande attesa per la prossima puntata che si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena. Nel frattempo tra l’ex moglie di Flavio Briatore e Pierpaolo Pretelli c’è stato un riavvicinamento. Il momento romantico è stato ripreso dalle telecamere e non è passato inosservato. I due si sono abbracciati e alla fine è scattato il bacio sulle labbra. I fan si sono come al solito scatenati ed in poco tempo lo scatto ha fatto il giro del web. E’ l’inizio della storia d’amore? Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.