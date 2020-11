Si fa sempre più calda l’atmosfera al Grande Fratello Vip. In attesa della nuova puntata, le concorrenti si scatenano con baci hot che non sono passati inosservati. In occasione della festa di Halloween, Dayane Mello e Adua Del Vesco sono state beccate in atteggiamenti intimi, prima la brasiliana ha dichiarato tutta l’attrazione e poi si sono scambiate dei baci: “sei perfetta, sei bellissima, mamma mia, mi sa che io mi sono innamorata di te”, ha detto Dayane. Immediata la risposta di Adua: “mi stai mettendo in crisi, dai stai scherzando. Io ti voglio più di bene”. Infine Dayane: “qui le parole hanno un peso. Ma tu sei più bella di Sophia Loren e Monica Bellucci, per me più di loro”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini, in basso il video.