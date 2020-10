Grande Fratello Vip, bacio saffico: atmosfera bollente [FOTO]

E’ sempre più bollente l’atmosfera al Grande Fratello Vip. Le concorrenti si confermano sempre più sexy e sul web è salito alla ribalta un bacio saffico tra due concorrenti. Le protagoniste sono state ancora loro: Dayane Mello e Adua Del Vesco. Le due hanno legato moltissimo, l’amicizia continuerà anche fuori dalla casa ma nel frattempo si sta trasformando in qualcosa di più. Si stanno lasciando andare, anche dal punto di vista fisico. I vip hanno organizzato un sabato sera in giardino, Dayane e Adua hanno trascorso la serata appiccicate. Coccole, baci e carezze, fino ad arrivare ad un bacio sulle labbra che in poco tempo ha fatto il giro del web. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.