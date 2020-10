Altro scivolone di Mario Balotelli al Grande Fratello Vip. L’attaccante è entrato nella casa più spiata per fare una sorpresa al fratello Enock: è stato un momento divertente tra risate e battutine. Una è stata volgare e sessista nei confronti di una sua ex fiamma, Dayane Mello. Il riferimento è alla sue prestazioni a letto ed è stata considerata un’offesa verso tutte le donne. “Dayane mi vuole dentro e poi mi dice basta che mi fai male”. La ragazza ha replicato: “preferisco non commentare, sinceramente non me ne frega, può fare solo battute del genere, altrimenti non ha altro di cui parlare”. In basso il video, in alto la FOTOGALLERY.