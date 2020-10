Cresce sempre più l’attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il programma televisivo è sempre più seguito dai telespettatori, ogni settimana si registrano numeri interessanti di appassionati. L’edizione è anche sempre più bollente, in particolar modo è molto seguita la relazione tra Pierpaolo Petrelli e Elisabetta Gregoraci. Al momento non possono essere considerati una coppia, perché l’ex moglie di Flavio Briatore non è convinta di iniziare un’avventura all’interno della casa. Ma l’attrazione fisica è fortissima. Durante una prova Pierpaolo si ‘avvicina’ più che mai ad Elisabetta e la scena è da bollino rosso. Elisabetta è sembrata molto imbarazzata dalla scena. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.