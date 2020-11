Nella giornata di ieri è andata in scena una puntata scoppiettante del Grande Fratello Vip, l’ingresso di Stefano Bettarini ha messo un pò di pepe. L’ex calciatore ha avuto un flirt con Dayane Mello, altra concorrente grande protagonista dell’edizione. A scatenare la reazione è stata una dichiarazione della modella che ha parlato del rapporto con Bettarini.

“Forse è il momento di chiarire, tra noi c’è stata una scopata e basta…”. La frase ha sorpreso il conduttore Alfonso Signorini. “Ma come una scopata e basta? Io dovrei cadere per terra, ma non lo farò. Sono sincero, ci hai spiazzato”. L’ex calciatore non ha gradito: “La cosa mi ferisce… L’avessi detto io, sai che casino sarebbe scoppiato. Invece se a dirlo è una va bene. Sinceramente non è che lo apprezzi molto”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.