Dayane Mello è un’assoluta protagonista dell’edizione del Grande Fratello Vip, la modella continua con le confessioni bollenti. La brasiliana ha fatto alcune rivelazioni piccanti durante il gioco ‘Obbligo o Verità’ in risposta ad una domanda dell’ultimo arrivato, Giacomo Urtis. Il chirurgo plastico ha chiesto se nel corso della sua vita avesse mai fatto sesso con più uomini contemporaneamente, a quel punto la regia ha deciso di censurare. La scena ha creato scandalo sui social, la risposta per il momento è rimasta segreta. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.