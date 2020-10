Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ‘fuori di seno’ [FOTO]

Elisabetta Gregoraci continua a regalare spettacolo, l’ex moglie di Flavio Briatore è un’assoluta protagonista dell’edizione. Il programma Mediaset è sempre più seguito dai telespettatori, anche per incidenti sexy che si sono verificati nelle ultime puntate. Uno riguarda pure la showgirl ed ex modella: durante una coreografia la canotta nera si è abbassata all’improvviso mettendo in mostra il seno. La regia ha immortalato la scena e sul web sono circolate le foto e qualche video. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini di Elisabetta Gregoraci.