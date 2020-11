Elisabetta Gregoraci è sempre più una grande protagonista dell’edizione del Grande Fratello Vip. Il programma è sempre più bollente con confessioni super sexy. E’ legata da un rapporto speciale con Pierpaolo Pretelli, non esiste una vera e propria relazione ma l’attrazione fisica è fortissima. La coppia ha dato vita ad un botta e risposta, mentre si sono ritrovati a giocare a “Obbligo o verità”. Il siparietto è stato organizzato come al solito da Tommaso Zorzi, che ha chiesto all’ex velino di con chi passerebbe una notte nella casa. “Devi anche mimare una posizione in cui lo faresti”. Pierpaolo e Elisabetta hanno accettato. “Sì, anche se a me piace stare sotto…”, ha detto Elisabetta. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.