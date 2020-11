Il Grande Fratello Vip continua a regalare colpi di scena, momenti sexy ma anche tanta paura. E’ quanto successo al concorrente Massimiliano Morra, vittima di un brutto incidente. E’ servito l’intervento del medico, l’attore campano si è fatto male durante la prova settimanale: si è ferito ad un piede per via di un pezzo di vetro sul pavimento. Gli altri ragazzi si sono subito preoccupati: “Non guardare, c’è l’osso di fuori”. Alla fine lo stesso Morra ha comunicato ai coinquilini: “Fortunatamente non mi hanno messo i punti, devo riposare”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Massimiliano Morra.