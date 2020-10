Grande fratello Vip, incidente sexy per Dayane Mello [FOTOGALLERY]

Grande successo per il Grande Fratello Vip, l’edizione è seguita da tantissimi appassionati e sta riscontrando molto interesse. Una sicura protagonista è Dayane Mello, una delle ragazze più belle presenti all’interno della casa. E’ finita alla ribalta anche per alcune voci di gossip che riguardano l’attaccante Mario Balotelli, la modella non ha nascosto l’interesse verso il calciatore. I momenti sexy non sono passati inosservati, mentre si preparava per un bagno in vasca la porta si è aperta, le telecamere sono state prese in contropiede e hanno regalato un topless a sorpresa che è stato molto apprezzato dagli uomini. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto di Dayane Mello.