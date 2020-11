Dopo un lungo corteggiamento Pierpaolo Petrelli ha deciso di mollare la presa su Elisabetta Gregoraci. La prossima puntata del Grande Fratello si preannuncia scoppiettante e sicuramente verrà trattato l’argomento. E’ nata una discussione, a partire da un consiglio di Andrea Zelletta a Petrelli: “Non farti influenzare dalle voci degli altri su Elisabetta”. Pierpaolo ha poi sbattato: “io voglio delle cose che non arrivano mai, durante la settimana cerco di non pensarci. Ma quando le tirano fuori, mi tornano a galla e mi cambiano l’umore”. La reazione della Gregoraci: “Non abbiamo una storia, a noi piacevano i nostri abbracci, i nostri sguardi, cose che danno fastidio a tutti”. Pierpaolo Petrelli ha ribadito: “Taglio i rapporti anche per te, così non sei più il bersaglio ogni volta. Io voglio delle cose che tu non puoi darmi”. La Gregoraci è poi scoppiata in lacrime: “Ho avuto una serata di me*** e te ne sei fott***”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.