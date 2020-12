Il Grande Fratello Vip è sempre più seguito dai telespettatori, il programma sta riscontrando grandissimo successo e ha spinto la redazione a prolungarne la durata fino al mese di febbraio. Sono in arrivo altri concorrenti che entreranno nella casa più spinta d’Italia già dalla prossima puntata, si preannunciano giorni caldissimi con tante personalità pronte a creare momenti di discussione.

La confessione di Maria Teresa Ruta

La confessione che non ti aspetti arriva direttamente da Maria Teresa Ruta. La concorrente ha raccontato il particolare sexy a Malgioglio: “ero in Egitto con Roberto, il sarcofago egizio era l’unico posto fresco, c’erano 50 gradi! Eravamo in una teca quando un gruppo di turisti è passato. Era nudo io per coprirlo facevo finta di fare le foto. Lui era nudo e si è tirato giù i pantaloncini. Io avevo un kaftano che fai su e giù”.

Visibilmente sconvolto Malgioglio che ha risposto: “ma dici? Amore, tutto potevo immaginare ma non una cosa del genere. Mi sconvolgi ogni giorno che passa. Hai fatto l’amore in un sarcofago? Non voglio conoscere i particolari”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.