Si avvicina l’inizio della nuova puntata del Grande Fratello Vip, il programma è sempre più seguito dai telespettatori e registra numeri molto importanti. Un momento hot ha obbligato la produzione ad interrompere la diretta, il video ha fatto comunque il giro del web. Tutto è nato da Tommaso Zorzi, in un gioco che prevedeva di scegliere il sedere migliore del gruppo. Si è andato un pò oltre con la produzione che ha deciso di intervenire e riprendere i concorrenti. Tutti i protagonisti sono stati Andrea Zelletta, Francesco Oppini, Dayane Mello, Massimiliano Morra, Pierpaolo Pretelli e Enock Barwuah. Prima Oppini e poi Enock hanno iniziato a mostrare parte del Lato B, il fratello di Balotelli aveva iniziato a slacciarsi i pantaloni. Il tutto si è concluso con una risata, Zorzi ha poi decretato il miglior fondoschiena, quello di Pierpaolo Pretelli. In alto la FOTOGALLERY, in basso il video.