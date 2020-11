Nella serata di ieri è andata in scena una nuova puntata del Grande Fratello Vip, una protagonista è Selvaggia Roma che ha dimostrato un carattere molto forte. La ragazza ha dichiarato un passato con un altro concorrente, Pierpaolo Pretelli e di un presunto bacio fuori dalla casa. Poi ha anche ammesso di aver avuto un flirt con Enock, fratello di Mario Balotelli. Durante la diretta Alfonso Signorini ha lanciato una clip dove si vede in evidenza un commento di Pierpaolo ad una foto di Selveggia: “Ma che belle le Palle di Natale”, con chiaro riferimento al seno prosperoso. Si preannunciano giorni molto caldi, le questioni di gossip sono sempre in primo piano. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.