Grande Fratello Vip, le rivelazioni della milanista Franceska Pepe: “alcuni calciatori…” [FOTO]

Franceska Pepe è stata recentemente eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip, è salita alla ribalta anche per le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi, sono andati in scena diversi scontri con dettagli personali che sono stati smentiti dalla diretta interessata. Adesso si è raccontata in un’intervista a ‘Chi’, la modella ha svelato anche un particolare legato al mondo del calcio, nel dettaglio sul corteggiamento dei calciatori: “mi è capitato, ma non ho mai corrisposto i loro complimenti”. Segue il campionato di Serie A, è una tifosa del Milan. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini.