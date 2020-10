Grande Fratello Vip, si scalda l’atmosfera: “voglio fare l’amore con te…” [FOTO]

Si scalda l’atmosfera al Grande Fratello Vip. Il programma è sempre più seguito, gli appassionati rimangono incollati al televisore per ammirare le… prestazioni dei concorrenti. Potrebbe presto nascere una nuova coppia all’interno della casa: Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. L’episodio sarebbe successo in piscina, a microfoni spenti l’ex moglie di Flavio Briatore avrebbe dichiarato: “voglio fare l’amore con te…”. A rendere pubblica la frase è stato lo stesso Pierpaolo con una confessione alla coinquilina Matilde Brandi. “Mi ha detto che Flavio Briatore è ancora geloso, ma lei non è più innamorata di lui…”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.