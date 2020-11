Nella giornata di ieri è andata in scena una puntata scoppiettante del Grande Fratello Vip, sono stati tanti gli argomenti che hanno creato momenti di discussione. E’ entrata nella casa una nuova concorrente, Selvaggia Roma. Si è parlato del suo rapporto con Pierpaolo, poi sono arrivate anche delle confessioni su Enock. Ma in particolar modo ha fatto molto discutere una scena: prima di andare a letto la new entry ha deciso di farsi toccare il seno da Tommaso Zorzi. La concorrente non ha mai nascosto di essersi rifatta il seno, la risposta di Tommaso è stata esilarante: “complimenti al chirurgo”. In alto la FOTOGALLERY con immagini di Selvaggia Roma.