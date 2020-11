Grande Fratello Vip, sesso in diretta: si sentono gemiti, Paolo Brosio sconvolto [FOTO e VIDEO]

Il Grande Fratello è sempre più bollente. In attesa della nuova puntata il programma si conferma hot, a scatenare le ultime reazioni è stato uno scherzo nei confronti di Paolo Brosio. Ad organizzare l’episodio sono stati Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I due hanno convinto Adua Del Vesco e Dayane Mello ad ‘amoreggiare’ a letto, il risultato è stato molto apprezzato dal giornalista. Le concorrenti hanno lasciato la tendina della loro stanza semi aperta e hanno simulato un rapporto sessuale. Gli altri concorrenti hanno commentato: “Si sono già baciate, bacia una volta, bacia due…”, la risposta di Brosio: “ho un’ansia pazzesca”. Un scherzo ben riuscito e che è stato comunque bollente. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini, in basso il video.