Si alza la temperatura al Grande Fratello Vip, notte di sesso tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Il programma è sempre più seguito come dimostrano gli ascolti in occasione della notte del 31 dicembre, i concorrenti della Casa hanno festeggiato con milioni di italiani. E’ stata una serata piena di divertimento, balli e canti. L’edizione continuerà fino al mese di febbraio, ancora non sono da escludere colpi di scena.

Nel frattempo prima notte di fuoco tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, è quanto riporta ‘Il Messaggero’. E’ scoppiata la passione tra l’ex Velino e l’influencer italo-persiana. L’episodio sarebbe successo nel cucurio, dopo aver perso la sfida di Capodanno Pierpaolo e Giulia sono stati ‘costretti’ a rimanere insieme in una stanza. La regia è stata costretta a staccare l’inquadratura: movimenti sotto le lenzuola e carezze infuocate. Petrelli si è lasciato andare dopo la delusione con Elisabetta Gregoraci, mentre per Giulia Salemi sarebbe la seconda relazione dopo quella con Francesco Monte. In alto la FOTOGALLERY con le immagini di Giulia Salemi.