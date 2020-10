Grande Fratello Vip, spogliarello in diretta [FOTO e VIDEO]

Continua con grande successo l’edizione del Grande Fratello Vip. Il programma si conferma ancora una volta molto seguito dai telespettatori, c’è grande attesa in vista della prossima puntata. Una sicura protagonista è Dayane Mello, la modella è sempre più sexy.

In particolar modo ha fatto il giro del web un video che riguarda proprio la brasiliana. E’ andato in scena uno spogliarello ad alto tasso erotico che ha fatto impazzire i telespettatori, il gesto si è verificato proprio davanti agli occhi di Oppini. Gli altri concorrenti l’hanno fermata sul più bello… In alto la FOTOGALLERY, in basso il video.