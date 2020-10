Grande Fratello Vip, ex calciatore pronto ad entrare nella casa come concorrente [NOME e DETTAGLI]

Una bomba in attesa della nuova puntata del Grande Fratello Vip, prevista per venerdì sera. Un nuovo ingresso che preannuncia una serata scoppiettante. Stando alle ultime indiscrezioni, lanciate da Davide Maggio, stasera entrerà nella Casa l’ex calciatore Stefano Bettarini, concorrente e finalista della prima edizione Vip del reality. E’ stato un ottimo difensore, dimostrando di essere all’altezza del campionato di Serie A. Esperienze importanti con le maglie di Cagliari, Fiorentina, Bologna ma soprattutto Sampdoria. Avrebbe avuto una relazione anche con Dayane Mello, altro concorrente della casa. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.