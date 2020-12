Si avvicina una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il programma è sempre più seguito e la decisione è stata quella di proseguire fino al mese di febbraio. I concorrenti trascorreranno il Natale all’interno della casa più spiata dagli italiani ed inizieranno insieme anche il 2021. Per questo motivo sono in programma nuovi ingressi, è partito il toto-nome e sono arrivate le prime anticipazioni. Si stanno cercando personalità molto forti in grado di portare motivi di discussione, secondo indiscrezioni nelle prossime settimane entrerà la transgender Elenoire Ferruzzi. La conferma è arrivata dalla diretta interessata che ha pubblicato alcuni screenshot della notizia.

Ancora incerto il suo ruolo in casa, potrebbe anche essere un ospite speciale, come successo anche con Giacomo Urtis. Entreranno dal 14 dicembre: Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini, Filippo Nardi, Andrea Zenga, Carlotta Dell’Isola, Mario Ermito.

Chi è Elenoire Ferruzzi

E’ una transgender, attrice e cantante. E’ molto seguita sui profili social, in particolar modo su Instagram sono più di 63mila i fan, in passato aveva fatto discutere con continui attacchi nei confronti di Barbara d’Urso. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.