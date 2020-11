Elisabetta Gregoraci fa sempre molto discutere. La concorrente del Grande Fratello Vip si prepara per la prossima puntata e l’ex moglie di Flavio Briatore è un’assoluta protagonista. E’ un momento difficile con Pierpaolo Pretelli, gli ultimi giorni sono stati di grande tensione. Nelle ultime ore è scoppiata la polemica in seguito ad un dialogo tra Elisabetta Gregoraci e la contessa De Blanck, con riferimento a Cecilia Rodriguez, la sorella della più famosa Belen. “Ma cosa vuol dire andare oltre? Tromb***e sotto le lenzuola? Ma quello non si può fare. Una persona di livello non lo fa, lo può fare Cecilia Rodriguez che è sciolta e tutto quanto”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.