Guendalina Tavassi ha dovuto affrontare una brutta storia legata alla vita privata. L’ex concorrente del Grande Fratello è stata hackerata e sul web sono finiti video intimi. La lontananza dal marito aveva spinto la showgirl a realizzare dei filmati, poi salvati sui dispositivi. Gli hacker sono riusciti a recuperarli e successivamente sono stati pubblicati sui social, su Whatsapp e Telegram.

L’ultima foto di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi è sempre più seguita su Instagram, i follower sono più di un milione. L’influencer e blogger si conferma in grandissima forma, è sempre più bella ed esplosiva. L’ultimo scatto ha infiammato il mondo del web, Guendalina ha pubblicato una foto super sexy con il seno prorompente in bella mostra: “du palle”, ha scritto come didascalia. I commenti ovviamente non sono mancati, più tantissimi like. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.