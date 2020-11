Guendalina Tavassi hackerata: “FOTO e VIDEO in una cartella nascosta, venivano salvati automaticamente”

GUENDALINA TAVASSI HACKERATA – Purtroppo si è verificato un altro spiacevole episodio legato al mondo dello spettacolo. L’ex concorrente del Grande Fratello Guendalina Tavassi è stata hackerata, dall’iCloud sono stati rubati VIDEO e FOTO privati realizzati nel periodo di assenza del marito. Addirittura sono circolati altri filmati che non rispondono alla realtà con il volto della showgirl. La coppia ha deciso di denunciare tutto ed i colpevoli potrebbero passare guai seri.

Guendalina Tavassi hackerata: reazione furiosa del marito [VIDEO]

Guendalina Tavassi hackerata, sul web foto e video privati [VIDEO]

Guendalina Tavassi ha aggiornato la situazione con una Stories sul profilo Instagram: “voglio farvi vedere una cosa, così anche le merde la smettono di malignare. Questo è il mio iCloud sincronizzato con tutti i computer e telefono in famiglia. FOTO e VIDEO salvati (in una cartella nascosta) venivano salvati automaticamente su tutti i dispositivi. Potrebbero averle prese da me, da Umberto o dal pc. Video di bottiglie, di 6 uomini, di 6 donne o di qualsiasi altra cazzata circoli sono tutte stronzate che vogliono diffondere. Penso che tanto più di così non possono fare. Io oggi sto già meglio perché stanno per trovare i colpevoli ed ogni secondo che passa le autorità hanno altro materiale per far marcire in galera i divulgatori e tutti i complici di questo reato. Credo nella giustizia e sarò portavoce di tutte le donne che mi stanno scrivendo, che sono state o sono nella stessa situazione. Io tornerò più forte di prima ma non tutte hanno lo stesso modo di reagire”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Guendalina Tavassi hackerata, rivelazioni shock: “VIDEO con sei persone o donne” [FOTO]

Guendalina Tavassi hackerata, il VIDEO su Whatsapp: “non me ne frega se pensano che mi ero messa un vibratore”

Guendalina Tavassi hackerata, il VIDEO con il marito: “lo può prendere in culo” [FOTO]

Guendalina Tavassi hackerata, chi è il marito Umberto D’Aponte [FOTO]

Guendalina Tavassi hackerata, FOTO e VIDEO sul web: le reazioni dal mondo social [GALLERY]

Guendalina Tavassi hackerata, rubati VIDEO e FOTO intimi con il marito dall’account iCloud [GALLERY]