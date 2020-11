La storia si ripete, purtroppo. Si è verificato un altro caso di hackeraggio nel mondo dello spettacolo, questa volta la vittima è stata Guendalina Tavassi. La conferma è arrivata direttamente dall’ex concorrente del Grande Fratello con una Stories pubblicata sul profilo Instagram. In passato era successo anche alla giornalista sportiva Diletta Leotta che aveva subito denunciato, la stessa decisione è stata presa anche da Guendalina. Le foto ed i video sono stati pubblicati sul web e sui profili social, non sono mancate le reazione dei fan. Ovviamente quello che è successo è da condannare come si può leggere dai messaggi pubblicati su Twitter, ma c’è chi anche critica la realizzazione di immagini così private. “Quello che é successo a Guendalina Tavassi può succedere ad ognuno di noi. Dimostriamo di essere persone migliori: se ricevete quel video non guardatelo, cancellatelo”. “Tutto giusto e tutto orribile quello che ti è successo.. ma magari potresti ricordarti dei tuoi figli anche quando posti foto vergognose”, sono i messaggi pubblicati da utenti. In alto la FOTOGALLERY di Guendalina Tavassi, in basso il video.