Guendalina Tavassi hackerata, rivelazioni shock: “VIDEO con sei persone o donne” [FOTO]

Guendalina Tavassi hackerata – Arrivano aggiornamenti clamorosi che riguardano l’hackeraggio di Guedalina Tavassi. L’ex concorrente del Grande Fratello è stata vittima di un grave attacco alla vita privata, stanno circolando sul web foto e video intimi della showgirl, filmati che avrebbe mandato al marito nel periodo di lontananza. La notizia era stata comunicata dalla diretta interessata con delle Stories su Instagram, gli ultimi aggiornamenti sono stati svelati direttamente da Guendalina che ha ringraziato tutti per il supporto e comunicato nuovi dettagli.

“Mi state scrivendo tanti messaggi, non so come ringraziarvi, mi date la forza per tornare a sorridere. Il dolore rimane, su Telegram si stanno passando i video. Non mi aspettavo tutti questi messaggi anche da persone che non mi hanno mai seguita. Capisco la curiosità, ma vi chiedo di non farli circolare e cancellarli. Purtroppo i video sono in mano di tutti e non posso fare niente. Ci sono alcune teste di cazzo che mettono in rete altri video, non sono io la persona che si vede. C’è una ragazza che non ha nemmeno un tatuaggio o la mia stessa fisicità o video con sei persone o donne. Quella non sono io. Questi sono finti, in altri purtroppo sono io. Non ho fatto questo per andare in televisione, sono una donna e una madre”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

