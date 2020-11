Un’altra brutta storia legata al mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di hackeraggio, negli ultimi anni si è verificato un episodio molto grave ai danni della giornalista sportiva Diletta Leotta, sono state pubblicate sui social foto private. Adesso la nuova vittima è stata Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello, la notizia è stata confermata dalla diretta interessata, attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram. “Ragazzi sto andando dalla Polizia… devo fare i nomi di chi ha scaricato questi miei video privati per risalire a chi mi ha rubato l’account iCloud. Sono video privati, sono una moglie. Ho una figlia. Questi video potrebbero rovinare la vita delle persone. Vi ringrazio per tutti i messaggi. Purtroppo quello che è successo è uno schifo. Sono video privati. La divulgazione di filmati privati altrui è una violazione, è un vero reato e chiunque li guarda e li condivide è perseguibile”. In alto la FOTOGALLERY di Guendalina Tavassi, in basso il video.