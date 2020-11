Guendalina Tavassi è stata hackerata: “circolano VIDEO tuoi con sex toys, 97 in tutto”, nuove confessioni

Guendalina Tavassi è stata hackerata. Si è verificato un nuovo episodio da condannare legato al mondo dello spettacolo, l’ex concorrente del Grande Fratello ha dovuto fare i conti con un furto di video privati, realizzati in assenza del marito. I filmati sono stati salvati sull’iCloud e successivamente finiti in rete. E’ iniziata la corsa sui social, Google, Whatsapp e Telegram, tanti utenti hanno cominciato a far circolare le immagini. La coppia ha deciso di denunciare il fatto ed i colpevoli potrebbero essere puniti a breve.

Nel frattempo Guendalina ha deciso di riaffrontare l’argomento, la showgirl ha parlato con la redazione de ‘Le Iene’: “mi è crollato il mondo, ho pensato le cose più brutte, la mia vita è finita, è finito tutto. La Guendalina di prima, dopo questo episodio, è come se fosse morta. E’ stata rubata la mia intimità. Mi ha chiamato un’amica mi ha detto: “stanno girando dei video tuoi con i sex toys. Pensavo scherzasse. Mio marito mi ha risposto piangendo, avevo inviato quei video e sono stati realizzati per lui. Mio marito non stava spesso a Roma e preferiva chiederli a sua moglie invece che andare su siti porno. Siamo una coppia unita, stiamo bene insieme. Ero con i bambini in macchina, non sapevo come reagire, ero nel panico. Siamo andati alla Polizia. Hanno voluto farmi una cattiveria, non sono un personaggio ma una moglie e una mamma. Sono dei bastardi. Passo la notte su quel telefono per vedere cosa sta succedendo, non ho fatto questo per andare in televisione. Voglio ringraziare chi mi sta dando la forza di reagire. Tante ragazze, anche minorenni, vanno a finire su questi video. Non sono abituati a trovarsi in questo vortice, persone si sono uccise. Nei gruppi Telegram gli utenti li vendono, si fanno mandare la postepay, gente che inventa 97 video. Non auguro la morte a nessuno, ma io adesso mi sento morire. Mi sono sentita violentata. Ti auguro di soffrire un minimo, la ruota gira”. In alto la FOTOGALLERY, in basso i video.