Guendalina Tavassi hackerata, il VIDEO su Whatsapp: “non me ne frega se pensano che mi ero messa un vibratore”

Guendalina Tavassi hackerata – Il mondo dello spettacolo ha dovuto fare i conti con un nuovo caso di hackeraggio, la vittima è stata Guendalina Tavassi. L’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato la notizia con alcune storie pubblicate sul profilo Instagram, seguite da quelle del marito che ha utilizzato toni alti contro gli autori del gesto. Su Whatsapp stanno circolando VIDEO intimi della showgirl, le ricerche sui motori di ricerca hanno raggiunto numeri molto elevati. Guendalina ha deciso di raccontarsi in una lunga Storia sui social: “Questo è un reato, mi hanno hackerato il telefono, erano delle cose personali, dei video, sono cose che ognuno di noi può fare quello che vuole, tutti noi abbiamo delle immagini simili sul telefono. Ma ho dovuto denunciare, perché io sono una mamma, è una cosa orribile. È tutto uno schifo. Vi chiedo di non diffondere immagini o video se ricevete qualcosa su Whatsapp, bloccate la catena”.

“A me sinceramente non me ne frega se pensano che mi ero messa un vibratore o stavo facendo un video con mio marito. L’unico problema è mio marito e i miei figli. Fine. Una cosa normale, sarebbe non normale il contrario… due persone che ancora si amano fanno anche questo. Soprattutto quando lui andava a Napoli, la distanza e tante cose…Non mi vergogno di niente”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.