Le ultime settimane sono state durissime per Guendalina Tavassi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata vittima di un attacco hacker, sul web sono finiti video intimi che la showgirl aveva girato per mandare al marito. La coppia ha vissuto un momento da separati a causa del lavoro del compagno e per mantenere l’intimità Guendalina aveva deciso di riprendersi e mandare tutto a Umberto D’Aponte. Purtroppo l’iCloud è stato hackerato ed in poco tempo le scene sono finite sui social, da Whatsapp a Telegram.

La nuova vita di Guendalina Tavassi

Adesso Guendalina Tavassi ha deciso di reagire, non è stato un periodo facile ma ha dimostrato una grande forza. E’ tornata alla vita di tutti i giorni grazie all’amore della famiglia, ma anche dei follower che non hanno mai fatto mancare il sostegno. Negli ultimi giorni Guendalina Tavassi ha pubblicato alcuni scatti, è come al solito bellissima ma anche sorridente, segno che sta provando a riprendersi la sua vita dopo un periodo veramente da dimenticare. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.