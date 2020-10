Halloween è da ‘paura’: Wanda Nara esagera, l’abito nero da catwoman è troppo scollato [FOTO]

E’ la giornata di Halloween ed anche i personaggi legati al mondo dello spettacolo hanno deciso di travestirsi. Ovviamente non poteva mancare il selfie di Wanda Nara, la moglie dell’attaccante Mauro Icardi è sempre più in grandissima forma. Il calciatore è impegnato con la maglia del Psg, l’agente dell’attaccante si mette in mostra sui social. Nella serata dei mostri anche l’argentina si è vestita da ‘paura’ ma in senso sicuramente positivo. L’abito da catwoman è da impazzire e mette in mostra il lato A, considerato il punto di forza di Wanda Nara. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.