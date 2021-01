La Juventus è sempre più protagonista in campionato, Champions League e Coppa Italia. La squadra di Andrea Pirlo è reduce dalla sofferta qualificazione ai quarti di finale della competizione nazionale dopo il successo contro il Genoa, 3-2 il risultato finale dopo i tempi supplementari: doppio vantaggio firmato da Kulusevski e Morata, poi la rimonta con Czyborra e Melegoni. Ai tempi supplementari il gol della qualificazione di… Hamza Rafia.

Chi è Hamza Rafia

Hamza Rafia è un calciatore tunisino con cittadinanza francese. Si tratta di un centrocampista centrale ma che può essere impiegato anche in zona esterna, è un calciatore molto duttile, riesce a disimpegnarsi bene anche in zona esterna.

E’ nato in Tunisia e si trasferisce da piccolo in Francia con la famiglia. Le prime esperienze sono state con le giovanili del Bron e del Lione. Si è messo in mostra con la seconda squadra del Lione e ha dimostrato di essere un giocatore molto interessante in prospettiva, è un classe 1999 e quindi con ampi margini di miglioramento. Nel 2019 l’arrivo in Italia alla Juventus U23 per 400 mila euro, il 17 ottobre 2020 viene convocato da Andrea Pirlo per la prima squadra a causa delle tante assenze. E’ risultato subito decisivo contro il Genoa, grazie al gol messo a segno ai tempi supplementari. E’ in possesso della doppia cittadinanza, francese e tunisina. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del calciatore.