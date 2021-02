La Juventus continua a confermarsi troppo altalenante, sono arrivate interessanti indicazioni dalla 24esima giornata del campionato di Serie A contro l’Hellas Verona: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La squadra di Andrea Pirlo dimostra qualche difficoltà nella costruzione del gioco, nel primo tempo non si registrano grandi occasioni da gol. La sfida si sblocca nella ripresa, al 49′ grandissima giocata da parte di Chiesa che serve Cristiano Ronaldo, il portoghese non sbaglia. I bianconeri provano a controllare, ma la squadra di Juric è sempre molto pericolosa e trova il pareggio con un colpo di testa di Barak. Finisce 1-1, scudetto sempre più lontano per la Juventus. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Hellas Verona-Juventus, le pagelle di CalcioWeb

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Magnani 6.5, Gunter 6, Lovato 5.5; Faraoni 6.5, Sturaro 5.5, Ilic 5.5, Dimarco 6; Barak 7, Zaccagni 6.5; Lasagna 6. A disp.: Berardi, Pandur, Veloso 6.5, Lazovic 7, Salcedo, Favilli, Udogie, Ceccherini, Vieira 6, Dawidowicz s.v, Bessa s.v, Tameze. All.: Juric.

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Demiral 5, De Ligt 5.5, Alex Sandro 6; Chiesa 6.5, Bentancur 5.5, Rabiot 5, Ramsey 6, Bernardeschi 5.5; Kulusevski 6.5, Ronaldo 6.5. A disp.: Pinsoglio, Buffon, McKennie 6, Di Pardo s.v., Dragusin, Frabotta, Fagioli, Rafia, Peeters, Capellini, Marques, Ake. All.: Pirlo.