Hellas Verona-Roma 0-0, le pagelle di CalcioWeb: che spettacolo Spinazzola, Juric se la prende coi legni

Hellas Verona-Roma, le pagelle di CalcioWeb – Tante emozioni, tante occasioni e – incredibilmente – zero reti. Finisce 0-0 la seconda partita della nuova stagione di Serie A, l’anticipo delle 20.45 tra Hellas Verona e Roma. Una gara tutt’altro che soporifera, a differenza di quanto potrebbe dire il risultato. La squadra di Fonseca, con Dzeko che rimane in panchina per tutta la sfida (chiaro messaggio di mercato) e sotto gli occhi attenti di Friedkin padre e figlio, dimostra ottime capacità di palleggio e rapidità di manovra col falso nueve, ma la mancanza del centravanti si sente e i tre davanti non sfondano. Il migliore del match è Spinazzola: l’esterno sinistro spinge tanto, salta l’uomo con facilità e si rende protagonista di un tiro al volo bellissimo che si stampa sulla traversa. Come le due che, al contempo, colpisce l’Hellas, nel primo tempo con Tameze e nel secondo con Dimarco. Di seguito le PAGELLE della nostra redazione, in alto la FOTOGALLERY del match.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Cetin 6, Gunter 6 (67′ Ruegg 6), Empereur sv (19′ Lovato 6); Faraoni 6.5, Veloso 6, Tameze 6.5 (67′ Barak 6), Dimarco 6.5; Danzi 5.5, Tupta 5 (46′ Zaccagni 6); Di Carmine 6 (78′ Ilic 6).

ROMA (3-4-2-1): Mirante 6; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 6; Karsdorp 6 (72′ Santon 6), Diawara 5.5 (88′ Villar), Veretout 6, Spinazzola 7; Pedro 6.5, Pellegrini 6 (79′ Kluivert 6); Mkhitaryan 6.