Gonzalo Higuain irriconoscibile: barba lunghissima e forma fisica imbarazzante [FOTO]

Gonzalo Higuain è irriconoscibile. L’attaccante si è presentato in condizioni quasi al limite all’allenamento dell’Inter Miami e le foto hanno fatto in poco tempo il giro del web. L’ex Juventus non è nuovo a questo tipo di atteggiamento, in poche occasioni si è presentato in forma nel ritiro pre-campionato, la MLS prenderà il via tra un mese e mezzo ed il Pipita dovrà fare un lavoro molto intenso per iniziare la stagione con una forma accettabile.

Higuain si è mostrato con una barba lunghissima e con qualche chilo di troppo. L’ultima stagione è stata altalenante per l’ex attaccante di Juventus e Napoli che dovrà provare a trascinare la squadra verso obiettivi importanti. Le qualità non sono di certo in dubbio, la forma fisica un pò meno. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Gonzalo Higuain.