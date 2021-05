“Conte un trofeo, Pirlo due”, i meme dal web dopo il trionfo della Juve in Coppa Italia [FOTO]

La Juventus ha trionfato in Coppa Italia, la squadra di Andrea Pirlo ha vinto con il risultato di 2-1. La Vecchia Signora ha salvato in parte la stagione, il tecnico alla prima stagione ha conquistato due trofei: la Supercoppa e la Coppa Italia. I bianconeri hanno disputato una partita molto importante, il vantaggio è arrivato con una giocata di Kulusevski, poi il pareggio di Malinovskyi e nel secondo tempo il gol decisivo messo a segno da Chiesa. Al fischio finale grandissima festa con i calciatori e lo stesso Pirlo veramente scatenati. La squadra adesso è concentrata sull’ultima giornata del campionato di Serie A con l’obiettivo di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.

Atalanta-Juventus, i meme sono divertenti

Nel frattempo il web si è come al solito scatenato, sono stati pubblicati tanti meme dopo la vittoria della Juventus contro l’Atalanta. In particolar modo sono state pubblicate tante foto che riguardano l’allenatore Andrea Pirlo, all’esordio in panchina l’ex centrocampista ha vinto due trofei: “Conte un trofeo, Pirlo due”, è un meme. “Ha più titolo di Pioli, Gattuso e Gasperini messi insieme”, si legge ancora. Tante reazioni su Gigi Buffon, il portiere ha disputato l’ultima partita con la maglia della Juventus e ha ricevuto il giusto omaggio da parte dei tifosi. In alto la FOTOGALELRY.