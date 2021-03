I risultati delle qualificazioni ai Mondiali, in gol Cristiano Ronaldo. Show di Belgio e Olanda

Si è giocata la terza giornata delle qualificazioni Mondiali del 2022 in Qatar, la fase a gironi è entrata ormai nella fase decisiva e sono in arrivo interessanti indicazioni. Dominio del Belgio che ha rifilato 8 gol alla Bielorussia, in gol Batshuayi, Praet e Benteke. Bene anche la Croazia che è stata trascinata da Perisic e Modric nella partita contro Malta. Tutto facile anche per l’Olanda contro Gibilterra, in rete anche de Jong, Wijnaldum e Depay. Colpo del Portogallo contro il Lussemburgo, si conferma Jota ed in gol è andato anche il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo. Colpo della Norvegia, ok la Slovacchia. Gol e spettacolo in Lettonia-Turchia.

I risultati delle qualificazioni ai Mondiali